Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru! "Resmi bir futbol maçında, maçın devam edebilmesi için sahada en az kaç futbolcu olması gerekir?"

ATV'nin fenomen ve sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha sevenleri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan Kim Milyoner Olmak İster'de, "Resmi bir futbol maçında, maçın devam edebilmesi için sahada en az kaç futbolcu olması gerekir?" sorusu yarışmacıya aktarıldı. Bu sorunun cevabı ise birçok vatandaş tarafından merak edildi. Peki geceye damga vuran o sorunun cevabı ne? İşte yanıtı...

ABONE OL

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Resmi bir futbol maçında, maçın devam edebilmesi için sahada en az kaç futbolcu olması gerekir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Resmi bir futbol maçında, maçın devam edebilmesi için sahada en az kaç futbolcu olması gerekir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Resmi bir futbol maçında, maçın devam edebilmesi için sahada en az kaç futbolcu olması gerekir?

A: 12

B: 14

C: 16

D: 18

Doğru Cevap: 14