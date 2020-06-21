Kim Milyoner Olmak İster? 899. bölüm

Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" ATV ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 20 Haziran Cumartesi günü yayınlanan 899. ve son bölümü...

ABONE OL