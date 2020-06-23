23 Haziran 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Gençliğim Eyvah 1. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu?
ATV'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. 15 Haziran Pazartesi günü ilk bölümü yayınlanan dizinin ilk bölümünü haberimizden tek parça olarak izleyebilirsiniz...
23.06.2020
GENÇLİĞİM EYVAH 1. BÖLÜM
Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişi; Arif'in de Zekeriya'nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Sabah Sporu - 22/06/2020
- Mustafa Cengiz'den flaş Mert Hakan sözleri!
- İşte Mert Hakan'ın F.Bahçe'ye transferinin perde arkası!
- Evren Turhan: ''Galatasaray'ı Artık Şampiyon Yapmazlar!'' / A Spor / Son Sayfa / 22.06.2020
- Fenerbahçe deplasmanda kayıp
- Ağaoğlu sert konuştu! "İnsan iftira atarken bile vicdanli olur"
- Erman Toroğlu: ''Nihat Özdemir İyi Fenerbahçe'lidir!'' / A Spor / Takım Oyunu / 21.06.2020
- Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağladı
- Sabah Sporu - 22/06/2020
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı