Gençliğim Eyvah 1. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu?

ATV'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. 15 Haziran Pazartesi günü ilk bölümü yayınlanan dizinin ilk bölümünü haberimizden tek parça olarak izleyebilirsiniz...

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GENÇLİĞİM EYVAH 1. BÖLÜM

Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişi; Arif'in de Zekeriya'nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?