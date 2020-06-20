Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut: Yılmaz Vural'ın durumu iyi

Akhisarspor'a yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri sonuçlanmış ve teknik direktör Yılmaz Vural dahil 12 kişide testler pozitif çıkmıştı. Takımdaki son gelişmeleri Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, A Spor'a özel açıkladı. Karabulut, "2 teknik heyet, 3 futbolcu ve 7 personel olmak üzere toplam 12 corona virüsü vakamız var. Futbolcularımızdan Ergin, Burhan ve Vrsajevic'in testi pozitif. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'ın durumu gayet iyi. Hepsi karantina altında" dedi. Karabulut ayrıca, "Altay maçı için büyük ihtimalle oynanacak" ifadelerini kullandı.

ABONE OL