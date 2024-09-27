Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Galatasaray'ın oyuncu kalitesi değişmiyor!
Son dakika spor haberi: Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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