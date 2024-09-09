Josef de Souza'ya silahlı soygun! "Ayağımdaki terliği bile aldılar".
Son dakika spor haberi: Ülkemizde Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza ülkesi Brezilya'da silahlı soyguna uğradı. Josef, ayağındaki terliğinin bile alındığını söyledi.
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