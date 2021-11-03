06 Kasım 2021, Cumartesi

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İzmir Alsancak Stadı'nda geri sayım! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Spor'a konuştu

İzmir'li futbolseverlerin yıllardır beklediği Alsancak Stadı, 6 Kasım'da açılacak. Açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İzmir Alsancak Stadyumu'nda son durumu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aktardı ve "Ülkemize ve İzmir'imize hayırlı olsun." dedi. İşte detaylar...
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