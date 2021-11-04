Japonya'daki yarışta ilginç at ismi: Sumomomomomomomomomomo!

Japonya'da düzenlenen at yarışında, spiker zor anlar yaşadı. Yarışı sunan spiker, bir atın ismini zorlukla okudu. Anlamı 'Erikler de şeftaliler de şeftalidir' olan atın ismi 'Sumomomomomomomomomomo'. 3 yaşındaki Sumomomomomomomomomomo yarışı 12 . sırada tamamladı.

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