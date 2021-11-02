B.B. Erzurumspor Başkanı A Spor'a konuştu! "Destek alamıyoruz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, A Spor'a açıklamalarda bulundu. TFF 1. Lig'de 4. sırada bulunan Erzurumspor, iyi gidişatını devam ettirerek Süper Lig'e dönmek istiyor. Başkan Düzgün, yaptığı açıklamalarda "Takımın niyeti üst lige çıkmaktır. Şehir takımları her zaman Süper Lig'de olmak ister. Fan Token satışlarında durum iyi gidiyor. Süper Lig takımlarına verilen desteğin birazı bile bizlere verilmiyor." dedi. İşte B.B. Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün'ün açıklamaları... | TFF 1. Lig haberleri

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