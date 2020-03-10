10 Mart 2020, Salı

A SPOR WEBTV

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İtalya'da koronavirüs alarmı

İtalya'da Serie A başta olmak üzere, tüm spor karşılaşmaları 3 Nisan'a kadar ertelendi. Konuyla ilgili A Spor muhabiri Dündar Keşaplı, son gelişmeleri aktardı.
10.03.2020

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