İsviçre 2-2 Türkiye (Replay 2008 Yardım Maçı)
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) kadrosunda yer alan eski milli futbolcular, depremzedeler için 'Replay' maçında İsviçre ile karşılaştı. İsviçre'nin Lozan şehrinde oynanan gösteri maçı 2-2 sona ererken millilerin golleri Semih Şentürk ve penaltıdan Volkan Demirel'den geldi. İşte İsviçre - Türkiye maçının tamamı...
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