İşte UEFA'dan EURO 2032 Avrupa Şampiyonası tanıtım klibi! Türkiye ve İtalya...
UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu. UEFA, törende Türkiye ve İtalya'nın ortaklığını belirten bir klip yayınladı.
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