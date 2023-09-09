Fatih Terim: Büyük turnuvalarda olmak zorundayız
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) kadrosunda yer alan eski milli futbolcular, depremzedeler için 'Replay' maçında İsviçre ile karşılaştı. Türkiye'nin teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, mücadele sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Terim, "Biz çok önemli bir milletiz. Halkımızın çok önemli bir potansiyeli var. Büyük turnuvalarda ve organizasyonlarda olmak zorundayız." dedi.
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