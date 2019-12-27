İşte Türkiye'nin otomobili!

Türkiye'nin yerli otomobili ortaya çıktı! Çizgileriyle ve teknolojisiyle hayran bırakan yerli otomobilin tanıtımına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üstlenilen yerli otomobilin tanıtımını Gebze'de gerçekleşti. . "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla "Bilişim Vadisi"nde düzenlenen tanıtıma Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geldi. TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli otomobil resmen açıklandı.