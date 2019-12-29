Baba Parası - Fragman | 1 ocak'ta sinemalarda

Yeni yıl, kahkahayla geliyor! Başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Rasim Öztekin'in paylaştığı, yönetmenliğini ise Selçuk Aydemir'in yaptığı 'Baba Parası' filmi, 1 Ocak'ta vizyona giriyor.