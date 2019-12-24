Bayram Toysal: Hatayspor hak ettiği yere gelecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Bayram Toysal A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Lig'de lider durumda olan Hatayspor'un hak ettiği yere geleceğini ifade eden Toysal, devre arasında transfer yapacaklarını söyledi. İşte detaylar...