13 Şubat 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

İşte Sivasspor - Antalyaspor maçı öncesi son durum

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final biletleri sahiplerini bulmaya başladı. 158 takımın katılımı ile başlayan Türkiye Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdıracak ekipler bugün belli olacak. Çeyrek final rövanş karşılaşmalarının sonuncusu ise Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Antalya'da oynanan ve 0-0 sona eren çeyrek final ilk maçının rövanşı bugün saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Mustafa Mandev son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...
13.02.2020

İşte Sivasspor - Antalyaspor maçı öncesi son durum İşte Sivasspor - Antalyaspor maçı öncesi son durum 13.02.2020
Erzurumspor Trabzonspor maçı öncesi son durum! Erzurumspor Trabzonspor maçı öncesi son durum! 13.02.2020
Çanakkale'ye yeni spor yatırımları Çanakkale'ye yeni spor yatırımları 12.02.2020
Yüzme'de hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları Yüzme'de hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları 12.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
David Luiz'den sinir bozucu şaka David Luiz'den sinir bozucu şaka 11.02.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor 11.02.2020
Adebayor yeni takımını duyurdu Adebayor yeni takımını duyurdu 10.02.2020
GMG Kırklarelispor'a kar engeli GMG Kırklarelispor'a kar engeli 10.02.2020
Burhan Felek Atletizm Stadı açıldı Burhan Felek Atletizm Stadı açıldı 10.02.2020
Başkan Erdoğan Larkin'e milli takım forması hediye etti Başkan Erdoğan Larkin'e milli takım forması hediye etti 08.02.2020
Ampute Futbol Milli Takımı kampa girdi Ampute Futbol Milli Takımı kampa girdi 08.02.2020
Hüseyin Üzülmez: Gökdeniz Antalyaspor'u tercih etti Hüseyin Üzülmez: Gökdeniz Antalyaspor'u tercih etti 08.02.2020
Spor kültürünü yaygınlaştırmamız lazım "Spor kültürünü yaygınlaştırmamız lazım" 07.02.2020
Murat Sancak: İnşallah iki takım da Süper Lig'de olur Murat Sancak: İnşallah iki takım da Süper Lig'de olur 07.02.2020
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor 04.02.2020
Kırklarelispor Başkanı Volkan Can açıklamalarda bulundu Kırklarelispor Başkanı Volkan Can açıklamalarda bulundu 03.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Kupa maçında gerilim! “Muhattabım değilsin”
Galatasaray Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!
Galatasaray'da Ersun Yanal isyanı
Demir Grup Sivassporlu futbolcuların kar neşesi
Milyoner'de büyük şok! Futbol sorusu geceye damga vurdu...
Fenerbahçe yönetiminde Ersun Yanal rahatsızlığı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör