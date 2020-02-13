13 Şubat 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erzurumspor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi son durum!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Erzurumspor Trabzonspor’u konuk ediyor. İlk maçta rakibi BB Erzurumspor’u 5-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi skorun verdiği avantajla turu geçmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi A Spor muhabiri Emre Kaplan son gelişmeleri aktardı. Peki Erzurumspor - Trabzonspor maçı oynanacak mı? İşte detaylar...
13.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
- Çanakkale'ye yeni spor yatırımları
- Sturridge'nin dansı büyük beğeni topladı
- Erzurumspor Trabzonspor maçı öncesi son durum!
- Çanakkale'ye yeni spor yatırımları
- Galatasaray 3-1 Alanyaspor | GENİŞ ÖZET
- Galatasaray 3-1 Alanyaspor | GENİŞ ÖZET
- Galatasaray 1-0 Alanyaspor
- Çanakkale'ye yeni spor yatırımları
- Galatasaray 1-1 Alanyaspor
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...