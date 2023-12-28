İşte karşınızda Kingdom Center Sky Bridge

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan bu gökdelen, ülkenin en yüksek 3. binası konumunda. Yüksekliği tam 302.3 metre. 99 katlı bu gösterişli yapının teras kısmında bir restaurant ve seyir alanları bulunuyor.

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo için de ilk geldiğinde, buradan ona 2 kat ve bu katlarda 17 oda tahsis edilmiş. Bu odaların bazılarında Ronaldo'nun korumaları konaklamış. Portekizli yıldız 1 ay boyunca kaldığı Kingdom Center'dan inşası tamamlanan malikanesine taşınmak üzere ayrılmıştır.

Görevlilerden edinilen bilgiler;

- Sky Bridge, 2002 Emporis Gökdelen Ödülü'nü kazanmış.

- Suudi Arabistan'ın en yüksek 1. binasının Mekke Saat Kulesi oldupu bilgisi verildi. Kule 601 metre olarak ölçülmüş ve 76 kata sahipmiş.

- Ülkenin en yüksek 2. binası ise yine Kingdom Center gibi Riyad şehrinde yer alan KAFD Dünya Ticaret Merkezi'inin olduğu ifade edilirken bu yüksekliğinin de 304 metre olduğu kaydedildi.