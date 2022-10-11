İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırı
Kağıthane’de, İstanbul Bayburtspor 1918 SK ile Bilecik 1969 SK arasında oynanan maçta iki takım taraftarı birbirine girdi. Maçın ardından stattan ayrılan Bilecikspor taraftarını taşıyan otobüse silahlı saldırı gerçekleşti. İki takım taraftarlarının kavga görüntüleri ve silahlı saldırı anı kameralara yansıdı.
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