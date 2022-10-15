Denizlispor kafilesi, Boluspor maçı dönüşü trafik kazası geçirdi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Denizlispor, Boluspor deplasmanından dönerken trafik kazası geçirdi. Ege ekibinde altyapı oyuncularından Ahmet Tekin'in ayağının kırıldığı, diğer iki altyapı oyuncusu Emre Sıngın ve Berkant Gündem'in hafif yaralandığı belirtilirken, masör Özlem Karakaya, medya sorumlusu Altay Varol ve Mustafa Yıldırım da çeşitli yerlerinden yaralandı. İşte kaza anı...
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