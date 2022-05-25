İSKENDERUN FK ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR TFF 3. LİG PLAY OFF MAÇINI TIKLA CANLI İZLE | İskenderun FK - Alagöz Holding Iğdır maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?
İskenderun - Alagöz Holding Iğdır TFF 3. Lig Play Off maçını TIKLA CANLI İZLE | TFF 3. Lig play off müsabakasında İskenderun FK ile Alagöz Holding Iğdır, Ankara'da karşı karşıya gelecek. TFF 2. Lig'e yükselmek isteyen iki ekibin maçı 25 Mayıs Çarşamba günü saat 16:30'da başlayacak. Maç Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor kanalından naklen yayınlanacak. İskenderun FK - Alagöz Holding Iğdır maçını TIKLA CANLI izle...
TFF 3. Lig play off maçında İskenderun FK - Alagöz Holding Iğdır karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı izlemek için tıklayın.
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