14 Mart 2019, Perşembe

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Indian Wells'te favoriler elendi

Teniste Indian Wells heyecanı sürüyor... Tek erkeklerde Novak Djokovic, Tek kadınlarda ise Naomi Osaka ve Simona Halep turnuvaya erken veda etti.
14.03.2019

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