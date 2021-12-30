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Duran topta ilginç organizasyon! | İZLE
Japonya'da bir okul turnuvasında ilginç bir duran top organizasyonuna sahne oldu. El ele tutuşan oyuncular daha sonrasında düdük çalmasıyla birlikte bir anda ceza sahasına yayıldı ve topu ağlarla buluşturdu. İşte o anlar...
30.12.2021
Japonya'da bir okul turnuvası maçında ilginç bir duran top organizasyonu yaşandı.
İki lise takımını karşı karşıya getiren mücadelede Takagawa Gakuen sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına iki oyuncu geçerken diğer takım arkadaşları farklı bir şekilde pozisyon aldı.
El ele tutuşan oyuncular ceza sahasının köşesinde zıplayarak dönerken kale önünde yalnızca bir oyuncu bekledi. Rakip savunma el ele tutuşan oyuncuları tek çizgi halinde beklerken düdüğün çalmasıyla serbest vuruş kullanıldı ve oyuncular bir anda ceza sahasına yayılarak topu filelere gönderdi.
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