Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Depremzede çocuklara umut olacak!
EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının kadroları, depremzedeler için sahaya çıkacak. Bu karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. O dönem A Milli Futbol Takımı'mızın kalecisi olan ve şuan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Volkan Demirel, organizasyonla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Demirel, "Bu organizasyonun deprem bölgesindeki çocuklar için bir umut olacağını düşündük. Depremden sonra oradaki insanları hayata tekrar bağlamak için onlara yardım etmemiz gerek." ifadelerini kullandı.
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