Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Taha Akgül'e: Bir aksilik olmasın ha!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da gerçekleşecek Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Ankara’da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın Kaptanı Taha Akgül ile telefonda görüştü. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın telefonundan Taha ile konuşan Başkan Erdoğan, altın madalya beklediği milli güreşçiye başarı temennisinde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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