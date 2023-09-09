GOL | İsviçre 1-0 Türkiye
İsviçre-Türkiye Replay 2008 yardım maçında İsviçre Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 öne geçti.
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