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Hakeme flaş tepki! Gözlerini kapattılar

Zonguldak'ta oynanan Amatör Küme maçında Elvanpazarcıkspor sahasında Karamanspor'u konuk etti. Yapılan hakem hatalarından sonra iki takım oyuncuları maç başlar başlamaz 1 dakika boyuncu elleriyle gözlerini kapatarak hakemlere tepki gösterdiler. İşte o görüntüler...

02 Mart 2022 | 05:13
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