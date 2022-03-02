Hakeme flaş tepki! Gözlerini kapattılar
Zonguldak'ta oynanan Amatör Küme maçında Elvanpazarcıkspor sahasında Karamanspor'u konuk etti. Yapılan hakem hatalarından sonra iki takım oyuncuları maç başlar başlamaz 1 dakika boyuncu elleriyle gözlerini kapatarak hakemlere tepki gösterdiler. İşte o görüntüler...
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