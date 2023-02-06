Video Diğer Videoları Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel deprem sonrası yardım istedi: Durumlar çok kötü!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel deprem sonrası yardım istedi: Durumlar çok kötü!

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Instagram hesabından yaptığı yayında gözyaşlarına engel olamadı. Demirel, sosyal medya hesabından yardım istedi.

06 Şubat 2023 | 11:25
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:22
Demirel deprem sonrası yardım istedi: Durumlar çok kötü! 06 Şubat 2023 | 12:00
01:16
"O maçı yönetiyor hakaretleri ben ve ailem yiyoruz" 30 Ocak 2023 | 12:00
10:41
Mehmet Büyükekşi konuştu 09 Ocak 2023 | 12:00
01:33
90+1 programına davetsiz misafir! 07 Ocak 2023 | 12:00
05:19
Ronaldo: Avrupa'da işim bitti! 03 Ocak 2023 | 12:00
02:03
Antalyaspor'da Ndao ve Floranus şarkı söyledi 03 Ocak 2023 | 12:00
05:15
USPA İLE HAFTANIN EN ŞIK HAREKETLERİ 23 Aralık 2022 | 12:00
01:17
En zor eşleşme hangisi? Canlı yayında maçları yorumladı! 23 Aralık 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN