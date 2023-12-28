Arabistan'da derbi heyacanı!
Son dakika spor haberi: Riyad’da Türk Büyükelçiği’nde çalışan iki vatandaşımız Fenerbahçe idmanını izlemek üzere Al Awwal Stadyumu’da hazır bulundular. Bizler de Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Spor Servisi olarak biri Galatasaray diğeri Fenerbahçe taraftarı olan büyükelçilik çalışanlarına kritik Süper Kupa derbisi öncesi sorularımızı yönelttik.
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