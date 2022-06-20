SPOR HABERLERİ - Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin oğlu Mateo Messi attığı golle gündem oldu!
PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin oğlu Mateo Messi, sosyal medyada gündem oldu. 5 yaşındaki Messi, rakiplerini bir bir ekarte etti ve şık bir gole imza attı.
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