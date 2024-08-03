GOL | Galatasaray 0-2 Beşiktaş
Süper Kupa finalinde Beşiktaş, 53. dakikada Jonas Svensson'un attığı golle Galatasaray karşısında skoru 2-0 yaptı.
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