Gökhan Zan deprem sonrası gözyaşlarıyla yardım istedi!

"HALK PERİŞAN DURUMDA, YALVARIYORUM SİZE YARDIM EDİN"



Hatay'ın çok zor durumda olduğunu ifade eden Gökhan Zan, "Arkadaşlar, ne olursun sesimizi duyun. Hatay çok kötü. Yalvarıyorum sesimiz olun. Çok kötü Hatay. İnsanlar çok kötü. Hiçbir şey yok. Herkes en kaz altında. Millet kurtarılmak için yalvarıyor, elimizden bir şey gelmiyor. Kimse yok, yardım eden yok. Ne olursunuz sesimiz olun, yalvarıyorum. Herkes çabasıyla kurtarılmaya çalışıyor. Herkes çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Halk perişan durumda. Hatay olarak terk edilmişiz. Sesimizi duyan yok. İnternet yok, hiçbir şey yok burada. Her şey yerle bir olmuş. Yalvarıyorum size yardım edin. Ne olur sesimiz olun, başka bir şey istemiyorum. Kendi çabamızla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Antakya bitmiş, Defne bitmiş. Hatay, her yer bitmiş. Çok kötü durumda her yer. İnsanlar evlerine giremiyor. Kar, kış, kıyamet... Yardım yok, su yok. Kimse kimseye ulaşamıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hatay dışındakiler, başka şehirdekiler yalvarıyorum size sesimiz olun. Kötü durumdayız. Hatay'ı daha fazla öne çıkartsınlar, kötü durumda burası. Perişanız. Kimseyi tanımıyorum ama yalvarıyorum. Hepimiz çok kötüyüz. Çok zor internet buldum, şarjım da bitecek" ifadelerini kullandı.