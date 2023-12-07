Santos'lu taraftarlar sokakları ateşe verdi!
Son dakika spor haberleri: Ligi 43 puanla 17. sırada tamamlayarak 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düşen Brezilya ekibi Santos taraftarlarını üzdü. Takımlarının küme düşmesine sinirlenen taraftarlar Santos sokaklarını ateşe verdi. İşte o anlar...
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