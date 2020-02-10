GMG Kırklarelispor'a kar engeli
Can, yaptığı açıklamada, Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için gittikleri Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle uçuşların iptal edildiğini söyledi.
Ligin 22. haftasında 8 Şubat'ta oynamaları gereken Hekimoğlu Trabzon maçının yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini anımsatan Can, Trabzon'da havalimanında bekleyişlerinin sürdüğünü aktararak, "Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle kaldık. Uçaklar sürekli ertelendi. Saat 16.10'daki uçağımız 18.00'e ertelendi. Eğer uçak kalkamazsa İstanbul'a gelemeyeceğiz. TFF'ye durumu bildirdik. Uçak kalkmazsa yarınki Fenerbahçe maçımız ertelenebilir. Futbolcularımız yorgunluk olacak diye otobüsle dönmeyi kabul etmediler." şeklinde konuştu.
Volkan Can, İstanbul'a dönmeyi ve Fenerbahçe karşılaşmasına çıkmak istediklerini sözlerine ekledi.
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