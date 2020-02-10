10 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

GMG Kırklarelispor'a kar engeli

GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki maç için gittikleri Trabzon'da, kar yağışı nedeniyle uçaklarının ertelendiğini belirterek, "Eğer uçak kalkamazsa İstanbul'a gelemeyeceğiz. TFF'ye durumu bildirdik. Uçak kalkmazsa yarınki Fenerbahçe maçımız ertelenebilir." dedi.
10.02.2020

Can, yaptığı açıklamada, Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için gittikleri Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle uçuşların iptal edildiğini söyledi.

Ligin 22. haftasında 8 Şubat'ta oynamaları gereken Hekimoğlu Trabzon maçının yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini anımsatan Can, Trabzon'da havalimanında bekleyişlerinin sürdüğünü aktararak, "Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle kaldık. Uçaklar sürekli ertelendi. Saat 16.10'daki uçağımız 18.00'e ertelendi. Eğer uçak kalkamazsa İstanbul'a gelemeyeceğiz. TFF'ye durumu bildirdik. Uçak kalkmazsa yarınki Fenerbahçe maçımız ertelenebilir. Futbolcularımız yorgunluk olacak diye otobüsle dönmeyi kabul etmediler." şeklinde konuştu.

Volkan Can, İstanbul'a dönmeyi ve Fenerbahçe karşılaşmasına çıkmak istediklerini sözlerine ekledi.

GMG Kırklarelispor'a kar engeli GMG Kırklarelispor'a kar engeli 10.02.2020
Burhan Felek Atletizm Stadı açıldı Burhan Felek Atletizm Stadı açıldı 10.02.2020
Başkan Erdoğan Larkin'e milli takım forması hediye etti Başkan Erdoğan Larkin'e milli takım forması hediye etti 08.02.2020
Ampute Futbol Milli Takımı kampa girdi Ampute Futbol Milli Takımı kampa girdi 08.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Hüseyin Üzülmez: Gökdeniz Antalyaspor'u tercih etti Hüseyin Üzülmez: Gökdeniz Antalyaspor'u tercih etti 08.02.2020
Spor kültürünü yaygınlaştırmamız lazım "Spor kültürünü yaygınlaştırmamız lazım" 07.02.2020
Murat Sancak: İnşallah iki takım da Süper Lig'de olur Murat Sancak: İnşallah iki takım da Süper Lig'de olur 07.02.2020
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor 04.02.2020
Kırklarelispor Başkanı Volkan Can açıklamalarda bulundu Kırklarelispor Başkanı Volkan Can açıklamalarda bulundu 03.02.2020
TTF Başkanı Metin Şahin açıklamalarda bulundu TTF Başkanı Metin Şahin açıklamalarda bulundu 03.02.2020
Meryem İyin'den altın madalya Meryem İyin'den altın madalya 03.02.2020
Miami'de Super Bowl heyecanı Miami'de Super Bowl heyecanı 03.02.2020
Eskişehirspor’da Ekrem Kılıçarslan ve Mevlüt Çelik’in 3 puan kutlaması Eskişehirspor’da Ekrem Kılıçarslan ve Mevlüt Çelik’in 3 puan kutlaması 02.02.2020
Bodrumspor'un hedefi üst sıralar Bodrumspor'un hedefi üst sıralar 31.01.2020
Eskrimde hedef yeni rekorlar Eskrimde hedef yeni rekorlar 29.01.2020
Spor dünyasından depremzedelere destek Spor dünyasından depremzedelere destek 28.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig'e Trabzonspor damga vurdu! Gizli lider...
Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi
Adem Büyük 2 gol attı sosyal medyayı salladı! "Ne Suarez ne Agüero..."
Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması
Sana ne oldu Sneijder? Son hali şoke etti...
Fatih Terim şampiyonluğun şifresini açıkladı! Alınması gereken puan...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör