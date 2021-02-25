25 Şubat 2021, Perşembe
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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş A Spor'a konuştu!
Spor Toto 1. Lig'de lider konumda bulunan ve Süper Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Keleş, "Süper Lig hasretini bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.
25.02.2021
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