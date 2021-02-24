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Avni Yıldırım A Spor'a konuştu! "Ülkemi temsil etmek büyük onur"

Süper-Orta Sıklet unvan maçında Canelo Alvarez ile karşılaşacak boksör Avni Yıldırım, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Ülkemi, milletimi, devletimi temsil etmek büyük onur." dedi.
24.02.2021
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