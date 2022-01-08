08 Ocak 2022, Cumartesi

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Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet Galatasaray maçı sonrası konuştu! "Okan Kocuk..."

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadele Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet açıklamalarda bulundu. Transfer gündeminde adı sarı kırmızılılarla anılan Okan Kocuk hakkında da konuşan Karaahmet, "Giresun'da çok mutlu ben de kalecimden çok memnunum. Henüz bana gelen bir talep yok. Talep gelirse elbette görüşürüz. Seneye Galatasaray'a döner o başka bir şey" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
08.01.2022
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