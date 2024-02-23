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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Yeni İnegöl Stadı protokolü imza töreninde açıklamalarda bulundu!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, Yeni İnegöl Stadı protokolü imza töreninde konuştu. İşte Bakan Bak'ın sözleri...

23 Şubat 2024 | 11:47
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