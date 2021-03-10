Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan stat ve zemin açıklaması! "Yaptırım gelecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Medyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, stat ve zeminlerle ilgili, "Stadyumlarla ilgili sıkı denetim ve yaptırım uygulanacak. Onca transferi yapan kulüp, stadyumlarına da bakmakla yükümlü" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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