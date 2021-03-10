10 Mart 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan stat ve zemin açıklaması! "Yaptırım gelecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Medyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, stat ve zeminlerle ilgili, "Stadyumlarla ilgili sıkı denetim ve yaptırım uygulanacak. Onca transferi yapan kulüp, stadyumlarına da bakmakla yükümlü" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
10.03.2021
ABONE OL

DİĞER
Kasapoğlu'dan zemin açıklaması! Yaptırım gelecek Kasapoğlu'dan zemin açıklaması! "Yaptırım gelecek" 10.03.2021
Türk sporunun öncü kadınları Türk sporunun öncü kadınları 08.03.2021
Hıncal Uluç ile Baş Başa | 05.03.2021 Hıncal Uluç ile Baş Başa | 05.03.2021 05.03.2021
Başkan Erdoğan yeni kararları açıkladı! Başkan Erdoğan yeni kararları açıkladı! 01.03.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Toroğlu'dan flaş iddia! Serdar Tatlı'yı istemiyorlar Toroğlu'dan flaş iddia! "Serdar Tatlı'yı istemiyorlar" 01.03.2021
Hıncal Uluç ile Başbaşa - 25/02/2021 Hıncal Uluç ile Başbaşa - 25/02/2021 25.02.2021
Süper Lig için gece gündüz çalışıyoruz "Süper Lig için gece gündüz çalışıyoruz" 25.02.2021
Avni Yıldırım A Spor'a konuştu! Ülkemi temsil etmek büyük onur Avni Yıldırım A Spor'a konuştu! "Ülkemi temsil etmek büyük onur" 24.02.2021
Başkan Erdoğan Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde konuştu Başkan Erdoğan Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde konuştu 22.02.2021
Selen Gülel A Spor'a konuştu Selen Gülel A Spor'a konuştu 20.02.2021
Adana'da yeni stadyum açıldı! Başkan Erdoğan bu sözlerle açıkladı... Adana'da yeni stadyum açıldı! Başkan Erdoğan bu sözlerle açıkladı... 19.02.2021
Hıncal Uluç ile Başbaşa - 18/02/2021 Hıncal Uluç ile Başbaşa - 18/02/2021 19.02.2021
Bakan Kasapoğlu: Adana halkı için hayırlı uğurlu olsun Bakan Kasapoğlu: Adana halkı için hayırlı uğurlu olsun 19.02.2021
Bakan Kasapoğlu Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu Bakan Kasapoğlu Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu 18.02.2021
Sağladığımız desteğin karşılığını madalyalarla alıyoruz "Sağladığımız desteğin karşılığını madalyalarla alıyoruz" 18.02.2021
Adana derbisinde kazanan yok! Adana derbisinde kazanan yok! 15.02.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında gergin anlar! Erling Haaland...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dimitris Pelkas...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Fatih Terim o ismin biletini kesti
Trabzonspor-Alanyaspor maçını böyle değerlendirdi! "Oyunu bölüm bölüm oynuyorlar"
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş sözler! "Şampiyonluk futbolu değil"
Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında korkutan anlar! Dimitris Pelkas...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ