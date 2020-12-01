Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Avrupa şampiyonu sporcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti. Bakan Kasapoğlu, sporcuları tebrik etti ve açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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