01 Aralık 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Avrupa şampiyonu sporcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti. Bakan Kasapoğlu, sporcuları tebrik etti ve açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
01.12.2020
ABONE OL

DİĞER
Bakan Kasapoğlu Avrupa şampiyonu sporcuları kabul etti Bakan Kasapoğlu Avrupa şampiyonu sporcuları kabul etti 01.12.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı 30.11.2020
Yılmaz Vural'ın durumu ciddiyetini koruyor "Yılmaz Vural'ın durumu ciddiyetini koruyor" 27.11.2020
Yılmaz Vural yoğun bakımda! Yılmaz Vural yoğun bakımda! 27.11.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Hıncal Uluç ile Başbaşa - 26/11/2020 Hıncal Uluç ile Başbaşa - 26/11/2020 27.11.2020
Türkiye'de futbol federasyonu yok "Türkiye'de futbol federasyonu yok" 27.11.2020
Diego Maradona - Portre Diego Maradona - Portre 26.11.2020
Maradona kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Maradona kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti 26.11.2020
Arjantinli gazeteciden Maradona'nın ölümüyle ilgili şok iddia! Arjantinli gazeteciden Maradona'nın ölümüyle ilgili şok iddia! 25.11.2020
Kemal Belgin Maradona'yı anlattı! Kemal Belgin Maradona'yı anlattı! 25.11.2020
Napoli taraftarı Maradona'nın ölümü sonrası sokağa döküldü! Napoli taraftarı Maradona'nın ölümü sonrası sokağa döküldü! 25.11.2020
Kendimi bildim bileli suyun içindeyim "Kendimi bildim bileli suyun içindeyim" 22.11.2020
Ümit Aktan'ın Necati Karakaya ile güldüren anısı Ümit Aktan'ın Necati Karakaya ile güldüren anısı 21.11.2020
Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak" 19.11.2020
Milli yüzücü Emre Sakçı yurda döndü Milli yüzücü Emre Sakçı yurda döndü 17.11.2020
Spor müsabakalarına seyirci alınacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı Spor müsabakalarına seyirci alınacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı 17.11.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Derbi sonrası Erol Bulut'a flaş sözler! "Ne oldum delisi"
Fenerbahçe'de Diego Perotti'de korkutan gelişme! Son 3 sezonda...
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı!
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Sergen Yalçın damga vurdu! Az daha...
Galatasaray'da Fatih Terim kadro kararını verdi! O isimler kulübeye...
Vincent Aboubakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yıldızı olmuştu! Sözleşmesindeki o madde...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör