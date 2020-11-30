Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından corona virüsü önlemlerine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında ve hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağının olacağını açıkladı.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:
Son kabine toplantımızda bu çerçevede yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi belirtmiştik. Vaka sayısının 30 binlere gelmesi hepimizin daha tedbirli davranması gerektiğini gösteriyor. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmekten başka çare bulunmuyor. Temizlik, maske ve mesafeye dikkat edilmeli. Kendimiz sağlıklı olsak bile diğer insanların sağlığı için üzerimize düşeni yapmak zorundayız.
Bozgunculuğu meslek haline getirenlerin çabalarını boşa çıkarmak hepimizin görevidir.
Yerli aşı çalışmalarını gün gün izliyoruz. Sağlık krizini topyekün bir ekonomik ve sosyal faciaya dönüştürmemek için dikkatli adımlar atıyoruz. Üretimi, ticareti, eğitimi ve sosyal hayatı sürdürecek tedbirler almaya devam ediyor. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor.
HAFTA İÇİ DE KISITLAMA GELDİ
Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.
HAFTA SONLARI 2 GÜNLÜK KISITLAMA
Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.
İŞTE YENİ TEDBİRLER
- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.
- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.
- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.
- Yalçın'dan flaş sözler! "Hakem çok kötü maç yönetti"
- Fenerbahçe 3 - 4 Beşiktaş Erol Bulut Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi! / A Spor / 29.11.2020
- F.Bahçe'de sakatlık şoku! 3 futbolcu...
- Toroğlu Beşiktaş'ın zaferini değerlendirdi! "Bileğinin hakkıyla çatır çatır aldı"
- F.Bahçe'de sakatlık şoku! 3 futbolcu...
- "Fenerbahçe derbiye 'Biz zaten kazanırız' rehavetiyle çıkmış"
- Serdar Sarıdağ'dan Derbinin Hakemine Eleştiri / Son Sayfa / 29.11.2020
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı
- Canlı yayında açıkladı! "Falcao formayı zor görür"
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları