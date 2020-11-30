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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından corona virüsü önlemlerine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında ve hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağının olacağını açıkladı.
30.11.2020
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından corona virüsü önlemlerine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında ve hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağının olacağını açıkladı.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Son kabine toplantımızda bu çerçevede yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi belirtmiştik. Vaka sayısının 30 binlere gelmesi hepimizin daha tedbirli davranması gerektiğini gösteriyor. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmekten başka çare bulunmuyor. Temizlik, maske ve mesafeye dikkat edilmeli. Kendimiz sağlıklı olsak bile diğer insanların sağlığı için üzerimize düşeni yapmak zorundayız.

Bozgunculuğu meslek haline getirenlerin çabalarını boşa çıkarmak hepimizin görevidir.

Yerli aşı çalışmalarını gün gün izliyoruz. Sağlık krizini topyekün bir ekonomik ve sosyal faciaya dönüştürmemek için dikkatli adımlar atıyoruz. Üretimi, ticareti, eğitimi ve sosyal hayatı sürdürecek tedbirler almaya devam ediyor. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor.

HAFTA İÇİ DE KISITLAMA GELDİ

Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

HAFTA SONLARI 2 GÜNLÜK KISITLAMA

Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.

İŞTE YENİ TEDBİRLER

- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

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