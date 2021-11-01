01 Kasım 2021, Pazartesi
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Futbol haberleri - Brezilya Serie A'da olaylı maç! Taraftar sahaya girdi ve...
Brezilya Serie A'nın 29. haftasında oynanan Gremio-Palmeiras maçında saha karıştı. Ev sahibi Gremio, 86. dakikada maça 2-2'lik eşitliği getiren golü buldu. Ancak VAR sisteminin devreye girdi ve gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Devamında 90+3'te konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Maç 3-1'lik skorla sona erdi ve Gremio, ligde kalma yarışında yara aldı. Maçtan sonra Gremiolu taraftarlar sahaya girdi ve VAR sistemini parçaladı. Futbolcular ise sahadan hızlı bir şekilde soyunma odasına doğru koştular.
01.11.2021
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