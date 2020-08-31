Genç Sultanlar Türkiye'ye döndü

Bosna Hersek'te düzenlenen CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı ülkeye döndü.

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