Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli voleybolculara tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nı kutladı.

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