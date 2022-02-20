Futbol sahalarında ender görünen gol! Falso alan top...
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynanan Şekerspor - Beyhan Belediyespor maçında ender bir gol atıldı. Futbol sahalarında görünen bu golde kullanılan penaltıyı kaleci kurtardı. Ancak top falso aldı ve ağlarla buluştu. İşte kameralara yansıyan o ilginç gol.
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