Kenan Işık'ın son durumu nasıl? Yakın arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı
A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Son Sayfa programında 2014 yılında beyin kanaması geçiren ve o tarihten bu yana tedavisi süren Kenan Işık'ın son durumunu açıkladı. Zeybek, "Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." ifadelerini kullandı.
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