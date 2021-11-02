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Dünyadan futbol haberleri - Arjantin'de vahşet olay! Maç esnasında silahlı saldırı

Arjantin 3. Ligi'inde skandal bir olay yaşandı. Las Heras-Ferro Carril maçında deplasman takımının teknik direktörü Mauriciı Romero, silahla vuruldu. Yapılan bu saldırıda Romero yaralanırken, oyuncular sahayı terk ettiler. Saldırının, tribündeki gerginliği artması nedeniyle yaşandığı belirtilirken Ferro Carril Oeste Kulübü teknik direktörü Mauricio Romero'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. İşte dehşet görüntüler...
02.11.2021
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Arjantin’de dehşet olay! Maçta silahlı saldırı... Arjantin'de dehşet olay! Maçta silahlı saldırı... 02.11.2021
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