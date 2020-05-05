05 Mayıs 2020, Salı

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Futbol dünyasının bedelsiz yıldızları

Futbol dünyasında yeni tip corona virüsü salgınının sebep olduğu mali zorluklar sebebiyle, daha fazla gündeme gelmeye başlayan serbest oyuncu transferi, geride kalan yıllarda bonservissiz takım değiştiren yıldızları akıllara getirdi.
05.05.2020
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