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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Ziraat Türkiye Kupası için görüşmelerimiz sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, futbola dönüş protokolü toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası konusuna da değinerek, "Bu maçlar hakkında yayıncı kuruluş Turkuvaz Grubu'yla ve 4 kulübün yetkilileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Konuyla ilgili yakın zamanda kararımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
06.05.2020
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